Чехія, Фінляндія та Латвія виступили із осудженням окупації Криму

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МЗС Фінляндії засуджує незаконну анексію Криму, яка триває

Міністерства закордонних справ Чехії, Фінляндії та Латвії висловилися на підтримку територіальної цілісності України та проти анексії Криму Росією.Відповідні повідомлення розміщено на сторінках відомств у Твіттері.

«Через три роки ми разом із народом України відкидаємо анексію Росією Криму», – йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Чехії.

«МЗС Фінляндії засуджує незаконну анексію Криму, яка триває. Ми залишаємося відданими територіальній цілісності та суверенітету України», – заявили у відомстві.





У зовнішньополітичному відомстві Латвії у свою чергу зазначили, що виступають за територіальну цілісність України та нагадали про реакцію ЄС на порушення Росією міжнародного права.

Як повідомлялось, раніше Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією.