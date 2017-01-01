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    Попри дружбу з Путіним Туреччина наполягає на незаконності приєднання Криму до РФ

    • Сьогодні, 15:26
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    Користуючись нагодою, ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, - МЗС Туреччини

    Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією. Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини з нагоди третьої річниці окупації півострова.

    «Три роки минуло з того часу як українська Автономна республіка Крим була анексована Російською Федерацією на підставі незаконного референдуму 16 березня 2016 року», - йдеться у заяві.

    Туреччина наголошує, що не визнає фактичну ситуацію, яка склалася внаслідок «цього акту, який є чітким порушенням міжнародного права».

    «Користуючись нагодою, ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України»,  - заявили в МЗС Туреччини.

    У відомстві наголосили, що Туреччина пильно стежитиме за ситуацією і захищатиме права кримських татар.

    Як повідомлялось, Кабінет міністрів України отримав від уряду Туреччини ноту про заборону будь-яким турецьким суднам відвідувати окупований Крим. Гройсман назвав це рішення міцним сигналом та свідченням дружності між Україною та Турецькою Республікою. 

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