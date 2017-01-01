Попри дружбу з Путіним Туреччина наполягає на незаконності приєднання Криму до РФ

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Користуючись нагодою, ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, - МЗС Туреччини

Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією. Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини з нагоди третьої річниці окупації півострова.

«Три роки минуло з того часу як українська Автономна республіка Крим була анексована Російською Федерацією на підставі незаконного референдуму 16 березня 2016 року», - йдеться у заяві.

Туреччина наголошує, що не визнає фактичну ситуацію, яка склалася внаслідок «цього акту, який є чітким порушенням міжнародного права».

«Користуючись нагодою, ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України», - заявили в МЗС Туреччини.

У відомстві наголосили, що Туреччина пильно стежитиме за ситуацією і захищатиме права кримських татар.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України отримав від уряду Туреччини ноту про заборону будь-яким турецьким суднам відвідувати окупований Крим. Гройсман назвав це рішення міцним сигналом та свідченням дружності між Україною та Турецькою Республікою.