Чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв: Моя зарплата становить 5 тисяч гривень

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Юрій Анікєєв

Відомий спортсмен розповів, скільки заробляють в Україні чемпіони з шашок

Середня зарплатня чемпіонів з шашок в Україні – близько 5 тис. гривень. Про це «Главкому» в інтерв’ю розповів шашкіст Юрій Анікєєв.

«Від української федерації ми отримуємо премії, але, звичайно, хотілось би кращого. Моя зарплатня – приблизно 5 тис. гривень. Що стосується поїздок за кордон, нас, провідних спортсменів, фінансують за рахунок міністерства. Квартиру я маю, але держава не має стосунку до неї», – розповів про своє матеріальне становище спортсмен.

Через невисокі зарплати, за словами Анікєєва, більшість українських шашкістів воліють виступати під егідою міжнародної федерації IDF, яка фінансується російською владою.

«Там спортсменам нараховують зарплатню, є фінансування. Звичайно, воно не таке велике і тому тут конфлікт виникає із міжнародною федерацією IDF – вони мають гарне фінансування, федерація існує практично за підтримки Росії», – зазначив Анікєєв.

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