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    Чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв: Моя зарплата становить 5 тисяч гривень

    • Сьогодні, 20:30
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    Юрій Анікєєв
    Юрій Анікєєв

    Відомий спортсмен розповів, скільки заробляють в Україні чемпіони з шашок

    Середня зарплатня чемпіонів з шашок в Україні – близько 5 тис. гривень. Про це «Главкому» в інтерв’ю розповів шашкіст Юрій Анікєєв.

    «Від української федерації ми отримуємо премії, але, звичайно, хотілось би кращого. Моя зарплатня – приблизно 5 тис. гривень. Що стосується поїздок за кордон, нас, провідних спортсменів, фінансують за рахунок міністерства. Квартиру я маю, але держава не має стосунку до неї», – розповів про своє матеріальне становище спортсмен.

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    Через невисокі зарплати, за словами Анікєєва, більшість українських шашкістів воліють виступати під егідою міжнародної федерації IDF, яка фінансується російською владою.

    «Там спортсменам нараховують зарплатню, є фінансування. Звичайно, воно не таке велике і тому тут конфлікт виникає із міжнародною федерацією IDF – вони мають гарне фінансування, федерація існує практично за підтримки Росії», – зазначив Анікєєв.

    Детальніше читайте: Дискваліфікований чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв: Для росіян моя вишиванка означає, що я – бандерівець і погана людина

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