Через африканську чуму свиней у Запоріжжі ввели карантин

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Якщо протягом 40 діб нових випадків загибелі свиней у Запоріжжі не зафіксують, карантинні заходи буде скасовано

У Запоріжжі на окремій ділянці в приватному підсобному господарстві в Комунарському районі введено карантин через випадок африканської чуми, повідомляє місцеве видання «РепортерUA».

Нагадаємо, в Запоріжжі було зареєстровано захворювання і загибель свиней. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи встановлено діагноз – африканська чума свиней.

В осередку захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника чуми. Зокрема, на ділянці запроваджено карантин, однак, якщо протягом 40 діб нових випадків загибелі свиней не буде зафіксовано, карантинні заходи скасують.

За словами фахівців, поки що це єдиний випадок захворювання в області. У Запорізькій області вірус африканської чуми востаннє було зафіксовано в 2012 році в Приморському районі. Хвору тварину приспали і спалили. У підсобному господарстві проведено дезінфекцію та механічне очищення всіх контактних речей.

Зараз проводяться дезінфекційні заходи в сусідніх господарствах. Епізоотична ситуація в інших запорізьких господарствах залишається контрольованою, ведеться постійний контроль і моніторинг ситуації. Заходи безпеки продовжено.

Нагадаємо, вчора у Запорізькій міськраді повідомили, що в одному з дворів приватного сектора, розташованому в Комунарському районі міста, зафіксовано випадок загибелі свині від вірусу африканської чуми. Інформацію пізніше підтвердили у Держпродспоживслужбі.

Африканська чума свиней безпечна для людей, але зазвичай знищує все поголів'я свиней у регіоні, де панує.