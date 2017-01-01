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    Через ДТП киянам довелося пішки переходити Московський міст

    • 3 Сiчня, 19:46
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    Московський міст
    Московський міст

    Швидкість руху на Московському мосту складає 7 км/год

    У Києві через дорожньо-транспортну пригоду на під’їзді до Московського мосту з боку проспекту Степана Бандери утворився затор, який тягнеться до Троєщини.

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    Деякі кияни, не дочекавшись маршрутних таксі, переходять міст пішки, передає УНН.

    За даними «Яндекс Затори», швидкість руху на Московському мосту складає 7 км/год.

    Станом на 18:56, затори у Києві 3 бали.

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