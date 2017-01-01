Через ДТП киянам довелося пішки переходити Московський міст
- 3 Сiчня, 19:46
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Московський міст
Швидкість руху на Московському мосту складає 7 км/год
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду на під’їзді до Московського мосту з боку проспекту Степана Бандери утворився затор, який тягнеться до Троєщини.
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Деякі кияни, не дочекавшись маршрутних таксі, переходять міст пішки, передає УНН.
За даними «Яндекс Затори», швидкість руху на Московському мосту складає 7 км/год.
Станом на 18:56, затори у Києві 3 бали.