Через негоду в Запоріжжі без світла залишаються близько 3 тис абонентів

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Запоріжжя 19 квітня

Переважна більшість будинків без світла – приватний сектор міста

У Запоріжжі, через негоду без електрики залишаються близько 3 тисяч абонентів. З них близько 80% -будинки приватного сектору, решта - квартири в багатоповерхових будинках.

Про це повідомив директор «Запорізьких міських електричних мереж» Євген Соболєв, повідомляє прес-служба Запорізької міськради.

У місті через сильний вітер і снігопад впали сотні дерев, були відключені від електроенергії кілька тисяч житлових будинків приватного сектору, ряд багатоповерхівок.

Станом вечір 19 квітня основні дороги, а також проходи, проїзди на внутрішньоквартальних територіях звільнені від повалених дерев. Бригади комунальників продовжують їх розпилювати.

Міський голова Запоріжжя також сказав, що комунальні підприємства, керівники районних адміністрацій, профільних департаментів та управлінь міської ради мусять працювати в цілодобовому режимі, до усунення наслідків негоди.

На сьогодні, 20 квітня, у Запоріжжі очікується подальше погіршення погодних умов.

Як повідомляв «Главком», станом на вечір 19 квітня, через негоду в Україні залишаються знеструмленими 505 населених пунктів.