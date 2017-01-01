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    Через негоду в Україні залишають знеструмленими 505 населених пунктів

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    Негода в Україні, 19 квітня 2017 року
    Негода в Україні, 19 квітня 2017 року

    Люди залишаються без світла у п’яти областях

    Внаслідок несприятливих погодних умов та через обриви ліній електропередач і спрацювання систем захисту в Україні станом на вечір середи залишаються знеструмленими 505 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Дніпропетровська – 287, Харківська – 127, Полтавська – 53, Запорізька – 24 та Херсонська – 14.

    Про це йдеться у звіті ДСНС.

    «Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 2 тис 500 дерев у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Затори на території Дніпропетровської області ліквідовано за участю важкої інженерної техніки ДСНС», - йдеться у повідомленні.

    На дорогах державного та регіонального значення заторів наразі не зафіксовано. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.

    На цей час погодні умови на території східних і центральних областей стабілізувались, спостерігається місцями слабкий дощ у Донецькій області.

    До проведення робіт всього залучено 871 одиниць техніки та понад 2714 чоловік.

    Як повідомляв «Главком», в Україні чрез негоду загинуло 4 особи. 

    Через снігопади закрили школи у Дніпрі та Запоріжжі.

    У Миколаєві оголосили штормове попередження.

    У Керчі закрили поромну пераву. 

    На Закарпатті оголосили штормове попередження та ймовірні лавини.

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