Через негоду в Україні залишають знеструмленими 505 населених пунктів

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Негода в Україні, 19 квітня 2017 року

Люди залишаються без світла у п’яти областях

Внаслідок несприятливих погодних умов та через обриви ліній електропередач і спрацювання систем захисту в Україні станом на вечір середи залишаються знеструмленими 505 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Дніпропетровська – 287, Харківська – 127, Полтавська – 53, Запорізька – 24 та Херсонська – 14.

Про це йдеться у звіті ДСНС.

«Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 2 тис 500 дерев у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Затори на території Дніпропетровської області ліквідовано за участю важкої інженерної техніки ДСНС», - йдеться у повідомленні.

На дорогах державного та регіонального значення заторів наразі не зафіксовано. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.

На цей час погодні умови на території східних і центральних областей стабілізувались, спостерігається місцями слабкий дощ у Донецькій області.

До проведення робіт всього залучено 871 одиниць техніки та понад 2714 чоловік.

Як повідомляв «Главком», в Україні чрез негоду загинуло 4 особи.

Через снігопади закрили школи у Дніпрі та Запоріжжі.

У Миколаєві оголосили штормове попередження.

У Керчі закрили поромну пераву.

На Закарпатті оголосили штормове попередження та ймовірні лавини.