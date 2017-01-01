В Авдіївці терористи поранили місцевого мешканця

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Авдіївка

Вчора в Авдіївці також було поранено цивільного

Бойовики продовжують обстріл прифронтової Авдіївки. Сьогодні ввечері до чергової частини міського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що ними госпіталізовано чоловіка з осколковим пораненням лівого плеча.

Про це інформують у прес-службі Покровського відділу поліції Донецької області.

З'ясувалося, що 44-річний місцевий мешканець отримав поранення в Авдіївці близько 19.00, перебуваючи на подвір'ї свого будинку по вулиці Соборній.

Наразі потерпілий знаходиться у місцевій лікарні.

Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв «Главком», в середу в Авдіївці місцевий мешканець внаслідок обстрілу бойовиків отримав осколкове поранення плеча.