В Авдіївці терористи поранили місцевого мешканця
- Сьогодні, 22:22
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Вчора в Авдіївці також було поранено цивільного
Бойовики продовжують обстріл прифронтової Авдіївки. Сьогодні ввечері до чергової частини міського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що ними госпіталізовано чоловіка з осколковим пораненням лівого плеча.
Про це інформують у прес-службі Покровського відділу поліції Донецької області.
З'ясувалося, що 44-річний місцевий мешканець отримав поранення в Авдіївці близько 19.00, перебуваючи на подвір'ї свого будинку по вулиці Соборній.
Наразі потерпілий знаходиться у місцевій лікарні.
Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.
Як повідомляв «Главком», в середу в Авдіївці місцевий мешканець внаслідок обстрілу бойовиків отримав осколкове поранення плеча.