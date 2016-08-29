Через повінь у Таїланді загинуло 12 людей

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За інформацією метеорологічних служб, зливи триватимуть ще принаймні два дні

Унаслідок повені на півдні Таїланду загинули 12 людей, тисячі селищ частково затоплені.

Про це повідомляє агентство AFP.

«Від повені, яка в деяких місцях досягає висоти дахів будинків, постраждали 700 тисяч людей з моменту її початку тиждень тому», - пише видання з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

За інформацією метеорологічних служб, зливи триватимуть ще принаймні два дні. Можливі раптові паводки у восьми провінціях.

«Сьогодні та завтра ситуація дуже важка. Досі йдуть сильні дощі», - заявили у метеорологічній службі.

Столиця провінці Накхонсітхаммарат, де через негоду довелося закрити аеропорт, зіткнулася з рекордною кількістю опадів 162,1 мм у п'ятницю.

Як зазначає видання, дощі є нетипово сильними для цієї пори року в Таїланді, де зазвичай буває три місяці відносно сухої та прохолодної погоди.