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    Через повінь в Колумбії загинули вже 273 людини

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    Наслідки негоди в Колумбії
    Наслідки негоди в Колумбії

    Близько 2,7 тисяч осіб перебувають у тимчасових притулках

    Щонайменше 273 людини загинули в результаті повеней і сходу селевих потоків в Колумбії. Про це повідомив президент республіки Хуан Мануель Сантос, який прибув до постраждалого регіону.

    «Я з жалем повідомляю, що число загиблих в (муніципалітеті) Мокоа, згідно з останньою доповіддю (19:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом), становить 273 людини. Мої співчуття їхнім родичам», - написав він на своїй сторінці у Twitter.

    Глава держави зазначив, кількість постраждалих оцінюється у 262 людини. Близько 2,7 тис. осіб перебувають у тимчасових притулках.

    Зазначимо, що у рятувальних роботах беруть участь близько 1100 солдатів і поліцейських.

    Президент країни Хуан Мануель Сантос оголосив надзвичайний стан у регіоні.

    Як повідомляв «Главком», потужне торнадо в штаті Луїзіана у неділю вже забрало життя жінки й трирічної дитини та зруйнувало інфраструктуру, причому стихія вже поширюється і на сусідні штати, загрожуючи не менш серйозними наслідками.

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