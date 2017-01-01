Через повінь в Колумбії загинули вже 273 людини
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Близько 2,7 тисяч осіб перебувають у тимчасових притулках
Щонайменше 273 людини загинули в результаті повеней і сходу селевих потоків в Колумбії. Про це повідомив президент республіки Хуан Мануель Сантос, який прибув до постраждалого регіону.
«Я з жалем повідомляю, що число загиблих в (муніципалітеті) Мокоа, згідно з останньою доповіддю (19:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом), становить 273 людини. Мої співчуття їхнім родичам», - написав він на своїй сторінці у Twitter.
Глава держави зазначив, кількість постраждалих оцінюється у 262 людини. Близько 2,7 тис. осіб перебувають у тимчасових притулках.
Зазначимо, що у рятувальних роботах беруть участь близько 1100 солдатів і поліцейських.
Lamento informar que cifra de fallecidos en Mocoa, según último reporte (7 pm), es de 273. Mi sentido pésame a sus familiares #FuerzaMocoa— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 4 квітня 2017 р.
Президент країни Хуан Мануель Сантос оголосив надзвичайний стан у регіоні.
Як повідомляв «Главком», потужне торнадо в штаті Луїзіана у неділю вже забрало життя жінки й трирічної дитини та зруйнувало інфраструктуру, причому стихія вже поширюється і на сусідні штати, загрожуючи не менш серйозними наслідками.