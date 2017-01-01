Торнадо в США забрало життя матері та її трирічної доньки

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Наслідки торнадо

Швидкість вітру сягала 160 км/год

Потужне торнадо в штаті Луїзіана у неділю вже забрало життя жінки й малолітньої дитини та зруйнувало інфраструктуру, причому стихія вже поширюється і на сусідні штати, загрожуючи не менш серйозними наслідками.

Про це інформує центральний американський телеканал CNN із посиланням на Національну метеорологічну службу.

«Жінка 38 років та її трирічна дочка загинули в неділю, коли торнадо з вітрами до 160 км/год знищив їхній дім на колесах в районі містечка Сант-Мартін Періш (штат Луїзіана)», - йдеться в повідомленні.

У цьому штаті за останню добу було зареєстровано принаймні три торнадо, які зруйнували 15 будівель. У Міссісіпі стихія також спричинила руйнування.

При цьому синоптики прогнозують поширення стихії на інші штати – Алабаму й Джорджію. Зокрема, на півдні Джорджії очікуються торнадо та потужні грозові шторми ввечері понеділка за місцевим часом.

Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон в Атланті (штат Джорджія) вже повідомив, що Федеральне управління цивільної авіації тимчасово припинило повітряне сполучення.

«Главком» в лютому повідомляв, що через серію торнадо у штаті Луїзіана було зруйновано частину будівель, пошкоджені лінії електропередачі, без світла залишилося близько десяти тисяч будинків. Десятки місцевих жителі дістали поранення, деяких з них у тяжкому стані було доправлено до лікарні.

Джерело: Укрінформ