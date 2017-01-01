Через торнадо у Техасі загинули п’ять осіб
- Сьогодні, 09:22
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У штаті було зафіксовано не менше трьох торнадо
Через торнадо на території американського штату Техас загинули п’ятеро людей, ще 50 постраждали, передає Reuters.
Всього в штаті було зафіксовано не менше трьох торнадо, які зруйнували безліч житлових будинків.
Зазначають, що майже 50 осіб були госпіталізовані.
Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стався землетрус магнітудою 6 за шкалою Ріхтера біля берегів на південному сході Тайваню.