Через торнадо у Техасі загинули п’ять осіб

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У штаті було зафіксовано не менше трьох торнадо

Через торнадо на території американського штату Техас загинули п’ятеро людей, ще 50 постраждали, передає Reuters.

Всього в штаті було зафіксовано не менше трьох торнадо, які зруйнували безліч житлових будинків.

Зазначають, що майже 50 осіб були госпіталізовані.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стався землетрус магнітудою 6 за шкалою Ріхтера біля берегів на південному сході Тайваню.