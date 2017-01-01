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    Через торнадо у Техасі загинули п’ять осіб

    • Сьогодні, 09:22
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    У штаті було зафіксовано не менше трьох торнадо

    Через  торнадо на території американського штату Техас загинули п’ятеро людей, ще 50 постраждали, передає  Reuters.

    Всього в штаті було зафіксовано не менше трьох торнадо, які зруйнували безліч житлових будинків.

    Зазначають, що майже  50 осіб  були госпіталізовані.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стався землетрус магнітудою 6 за шкалою Ріхтера  біля берегів на південному сході Тайваню.

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