Чергове російсько-американське загострення. Медведєв висловив співчуття Обамі

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Дмитро Медведєв

Медведєв назвав нові санкції Обами «важкою антиросійською агонією»

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав введення Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії «важкою антиросійською агонією». Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

«Сумно, що адміністрація Обами, яка починала свою політичну життя з відновлення співпраці з Росією, сьогодні закінчує її важкої антиросійської агонією. RIP», - зазначив він.

Як відомо, абревіатура RIP (rest in peace) дослівно перекладається як «спочивай з миром» і зазвичай вживається, коли йдеться про померлих.

Нагадаємо, 29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.