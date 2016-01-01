США ввели нові санкції проти Росії через кібератаки
- 29 Грудня, 21:46
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Президент Обама назвав нові санкції необхідним і виправданим кроком у відповідь на спроби зашкодити інтересам СШАУ США оголосили про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з кібератаками, метою яких було вплинути на хід виборів американського президента шляхом злому політичних сайтів і облікових записів електронної пошти посадовців.
Про це повідомляє NY Times.
На думку американських спецслужб, Росія намагалася впливати на хід кампанії не тільки заради перемоги Дональда Трампа, а й для «підриву довіри до системи виборів президента США».
Як зазначається, нові санкції проти Росії або ж її урядовців посилять економічний тиск, а також можуть ще більше погіршити напруженість у відносинах між Москвою і Вашингтоном.
«Ми повинні накласти санкції на Росію через ці кібератаки та послати чіткий сигнал до нової адміністрації, що у цього рішення є багато підтримки в Конгресі», — сказав сенатор Емі Клобучар.
Президент Обама назвав нові санкції необхідним і виправданим кроком у відповідь на спроби зашкодити інтересам США, на порушення встановлених міжнародних норм поведінки.