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    Червоний Хрест направив на Донбас гумдопомогу

    • Сьогодні, 10:35
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    <span>Міжнародного комітету Червоного Хреста&nbsp;направив у Донецьку область 18 вантажівок з гуманітарною допомогою.</span>
    Фото: МКЧХ
    Міжнародного комітету Червоного Хреста направив у Донецьку область 18 вантажівок з гуманітарною допомогою.

    18 вантажівок везуть харчі та ліки

    Міжнародного комітету Червоного Хреста направив у Донецьку область вантажівки з гуманітарною допомогою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України, передає «Главком».  

    «Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 18 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.

     Як зазначається, транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, товари медичного призначення та будівельні матеріали загальною вагою 333 тонни.

     Як повідомляв «Главком», у зоні АТО,  за минулу добу зафіксовано 18 обстрілів позицій Збройних сил України, один військовий отримав поранення.

    АТО бойовики на Донбасі вантажівки червоний хрест
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