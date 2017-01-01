Червоний Хрест направив на Донбас гумдопомогу

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Фото: МКЧХ Міжнародного комітету Червоного Хреста направив у Донецьку область 18 вантажівок з гуманітарною допомогою.

18 вантажівок везуть харчі та ліки

Міжнародного комітету Червоного Хреста направив у Донецьку область вантажівки з гуманітарною допомогою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України, передає «Главком».

«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 18 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, товари медичного призначення та будівельні матеріали загальною вагою 333 тонни.

Як повідомляв «Главком», у зоні АТО, за минулу добу зафіксовано 18 обстрілів позицій Збройних сил України, один військовий отримав поранення.