Чи треба знімати заборону на продаж сільськогосподарської землі? Опитування

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Політики та експерти розходяться у думках щодо необхідності продажу землі

Однією з умов оновленого Меморандуму з МВФ , за яким Україна може отримати позику в 1 млрд дол. і текст якого з'явився у ЗМІ, є зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

На Банковій спочатку очікували ухвалення відповідного законопроекту до кінця 2016 року. Та парламент наприкінці жовтня 2016-го продовжиі мораторій до 2018 року.

Політики та експерти розходяться у думках щодо необхідності продажу землі. Так, один з найпалкіших прибічників земельної реформи, нардеп від БПП Олексій Мушак, вважає, що відкриття ринку землі дозволить залучити протягом найближчих двох-трьох років близько 10 мільярдів доларів. Саме Мушак раніше зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується поетапне відкриття ринку землі та скасування мораторію з 1 липня 2017 року.

Натомість, на думку лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, зняття мораторію означатиме «розграбування України». Нардеп нагадує, що Україна має 42 мільйони гектарів родючих чорноземів, які становлять 72% всієї землі України. Тимошенко наполягає, що мета прибічників продажу полягає в тому, щоб скупити українську землю 500–700 доларів за гектар.

У середині лютого до Конституційного суду України було спрямовано звернення за підписом 55 народних депутатів щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Міністр фінансів Олександр Данилюк чекає на підготовку законодавчої бази для здійснення земельної реформи до кінця травня 2017 року.

Свою думку про те, чи потрібно Україні знімати мораторій на продаж землі, можна висловити в опитуванні: