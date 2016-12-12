Чиновника Нацбанку викрили під час одержання хабара у 25 тис. доларів

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Один із чиновників банку розробив злочинну схему, чоловік розраховував таким чином «заробити»

Головним слідчим управлінням Генпрокуратури викрито директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників під час одержання 25 тис дол США хабара, повідомляє прес-служба прокуратури.

Корупціонерів затримали під час отримання останньої частини неправомірної вигоди у сумі 25 тис доларів США. Один із чоловіків є громадянином Республіки Азербайджан, про що листом повідомили посольство Республіки Азербайджан в Україні.

Директор департаменту Нацбанку розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання грошей у сумі 35 тис. доларів через посередників.

Гроші чоловік вимагав за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи «Платисервіс» для здійснення готівкових та безготівкових переказів в межах України та видачу підприємству відповідного свідоцтва.

Затриманому представнику Національного банку України повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а також його спільникам за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам посередництво у її отриманні) та на даний час вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.