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    Чистий прибуток «Укргазвидобування» за рік збільшився у 80 разів

    • Вчора, 23:55
    • Розсилка
    &laquo;Укргазвидобування&raquo;
    «Укргазвидобування»

    За підсумками 2016 року чистий прибуток «Укргазвидобування» склав 11,92 млрд грн

    Компанія «Укргазвидобування» минулого року збільшила чистий прибуток в 77,9 разів у порівнянні з 2015 роком.

    Про це з посиланням на дані річного звіту компанії повідомляє «Ліга.нет».

    За підсумками 2016 року чистий прибуток «Укргазвидобування» склав 11,92 млрд грн, чистий дохід - 55,41 млрд грн, що в 2,5 рази більше в порівнянні з результатами 2015 р.

    Валовий прибуток компанії виріс в шість разів, склавши 19,6 млрд грн.

    Також повідомляється, що видобуток газу компанією минулого року зріс на 0,5% в порівнянні з 2015 р, склавши 14,6 млрд кубометрів.

    Нагадаємо, наприкінці квітня пройшли обшуки СБУ в офісі Укргазвидобування». Причиною у компанії назвали можливе незаконне використання програмного забезпечення, придбаного на Prozorro.

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