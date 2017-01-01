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    В «Укргазвидобуванні» обшуки. Справа стосується шпигунських програм?

    • Сьогодні, 19:10
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    Співробітники СБУ
    Співробітники СБУ

    Представники СБУ мотивують обшуки незаконним використанням програмного забезпечення

    Служба безпеки України проводить обшуки в офісі компанії «Укргазвидобування», мотивуючи це незаконним використанням програмного забезпечення. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    «Обшуки проводяться представниками СБУ за ухвалою слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп’ютерної техніки у керівників компанії та серверів», - йдеться у повідомленні.

    Представники СБУ мотивують обшуки незаконним використанням програмного забезпечення.

    «Компанія офіційно та легально закупила його через систему ProZorro. Подібні дії можуть дестабілізувати роботу УГВ. Компанія співпрацює з представниками СБУ», - наголосили в «Укргазвидобуванні».

    Як повідомляв «Главком»СБУ викрила керівництво восьми компаній на продажі та використанні забороненого шпигунського програмного забезпечення російського виробництва.

    Також сьогодні СБУ провела обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital . Під час обшуку правоохоронці вилучили ряд комп’ютерів. Пізніше речник Служби безпеки України Олена Гітлянська підтвердила, що Dragon Capital використовувала російське шпигунське програмне забезпечення. 

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