В «Укргазвидобуванні» обшуки. Справа стосується шпигунських програм?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники СБУ

Представники СБУ мотивують обшуки незаконним використанням програмного забезпечення

Служба безпеки України проводить обшуки в офісі компанії «Укргазвидобування», мотивуючи це незаконним використанням програмного забезпечення. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Обшуки проводяться представниками СБУ за ухвалою слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп’ютерної техніки у керівників компанії та серверів», - йдеться у повідомленні.

Представники СБУ мотивують обшуки незаконним використанням програмного забезпечення.

«Компанія офіційно та легально закупила його через систему ProZorro. Подібні дії можуть дестабілізувати роботу УГВ. Компанія співпрацює з представниками СБУ», - наголосили в «Укргазвидобуванні».

Як повідомляв «Главком», СБУ викрила керівництво восьми компаній на продажі та використанні забороненого шпигунського програмного забезпечення російського виробництва.

Також сьогодні СБУ провела обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital . Під час обшуку правоохоронці вилучили ряд комп’ютерів. Пізніше речник Служби безпеки України Олена Гітлянська підтвердила, що Dragon Capital використовувала російське шпигунське програмне забезпечення.