Чоловік, який захопив заручників у австрійському банку, здався поліції
- Сьогодні, 20:59
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Поліція переконала чоловіка здатися через 6 годин після захоплення відділення
Чоловік, що захопив сьогодні вранці відділення банку в австрійському містечку Ерпфендорф (федеральна земля Тіроль) відпустив заручника і здався поліції
Про це передає Tiroler Tageszeitung.
Повідомляється, що поліція переконала чоловіка здатися о 15:30, тобто через 6 годин після захоплення відділення.
Зазначено, що зловмисник був негайно заарештований спеціальним підрозділом поліції.
Нагадаємо, що в австрійському місті Ерпфендорф озброєний чоловік захопив відділення банку.
Таблоїд Kronenzeitung стверджував, що мова йде про невдалу спробу пограбування банку. За даними видання, у підозрюваного був один заручник.