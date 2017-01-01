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    Чоловік, який захопив заручників у австрійському банку, здався поліції

    • Сьогодні, 20:59
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    Поліція переконала чоловіка здатися через 6 годин після захоплення відділення

    Чоловік, що захопив сьогодні вранці відділення банку в австрійському містечку Ерпфендорф (федеральна земля Тіроль) відпустив заручника і здався поліції

    Про це передає Tiroler Tageszeitung.

    Повідомляється, що поліція переконала чоловіка здатися о 15:30, тобто через 6 годин після захоплення відділення.

    Зазначено, що зловмисник був негайно заарештований спеціальним підрозділом поліції.

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    Чоловік, який захопив заручників у австрійському банку, здався поліції
    Чоловік, який захопив заручників у австрійському банку, здався поліції
    Чоловік, який захопив заручників у австрійському банку, здався поліції
    Чоловік, який захопив заручників у австрійському банку, здався поліції
    Чоловік, який захопив заручників у австрійському банку, здався поліції
    Чоловік, який захопив заручників у австрійському банку, здався поліції

    Нагадаємо, що в австрійському місті Ерпфендорф озброєний чоловік захопив відділення банку.

    Таблоїд Kronenzeitung стверджував, що мова йде про невдалу спробу пограбування банку. За даними видання, у підозрюваного був один заручник.

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