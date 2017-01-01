Чоловік, який захопив заручників у австрійському банку, здався поліції

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Поліція переконала чоловіка здатися через 6 годин після захоплення відділення

Чоловік, що захопив сьогодні вранці відділення банку в австрійському містечку Ерпфендорф (федеральна земля Тіроль) відпустив заручника і здався поліції

Про це передає Tiroler Tageszeitung.

Повідомляється, що поліція переконала чоловіка здатися о 15:30, тобто через 6 годин після захоплення відділення.

Зазначено, що зловмисник був негайно заарештований спеціальним підрозділом поліції.

Нагадаємо, що в австрійському місті Ерпфендорф озброєний чоловік захопив відділення банку.

Таблоїд Kronenzeitung стверджував, що мова йде про невдалу спробу пограбування банку. За даними видання, у підозрюваного був один заручник.