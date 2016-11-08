Чоловіки, що зникли безвісти на Луганщині, можливо у полоні бойовиків – Нацполіція

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Доля чоловіків в даний час невідома. На зв'язок вони не виходять - поліція

У Луганській області неподалік лінії розмежування зникли троє людей, поліція не виключає версію захоплення їх у полон диверсантами бойовиків. Про повідомила прес-служба обласного управління Нацполіції.

«Між селищами Боброве та Борівське на узбіччі дороги було виявлено покинутий автомобіль з відкритими дверцятами. За попередньою інформацією на цьому автомобілі їхали три людини – батько з сином (51 рік і 31 рік) і 23-річний хлопець. Чоловіки були одягнені в камуфляж. Доля чоловіків в даний час невідома. На зв'язок вони не виходять. За однією з версій поліції - чоловіки захоплені в полон членами диверсійної розвідувальною групою бойовиків», - йдеться в повідомленні.

Вчора, 11 березня в 23:00 до чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на узбіччі об'їзної дороги між селищами Боброве та Борівське виявлений автомобіль Ford Transit Connect білого кольору у відкритому стані.

У поліції зазначили, що раніше в цьому районі був захоплений у полон військовослужбовець ЗСУ. Неподалік від місця події розташоване село Арентово, яке межує з лінією розмежування з підконтрольною терористичній «ЛНР» територією. «Тому, однією з ймовірних версій поліція розглядає захоплення чоловіків у полон диверсійно-розвідувальною групою бойовиків», - йдеться в повідомленні.

Проводяться оперативно-розшукові заходи по встановленню щодо встановлення місцезнаходження зниклих чоловіків.

Нагадаємо, один із затриманих бойовиками «ЛНР» Сергій Іванчук, якого терористи називають українським диверсантом повідомив, що співробітники Служби безпеки України нібито готували замах на главу бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка.

Іванчук під час допиту нібито повідомив, що отримав наказ від СБУ знищити Захарченка на маршруті транспортування його автомобіля на пункт пропуску «Успенка».

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