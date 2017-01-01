Чорногорія відповіла на заяви РФ про «антиросійську істерію»

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У Чорногорії наголошують, що метою Росії є протидія вступу Чорногорії в НАТО

Міністерство закордонних справ Чорногорії опублікувало заяву з приводу слів представників Росії про «нагнітання антиросійської істерії» в країні. Чорногорське відомство називає ці заяви маніпуляцією, яка є частиною інформаційної війни Москви проти Подгориці.

Міністерство наголошує, що метою Росії є протидія вступу Чорногорії в НАТО. При цьому, відомство зазначає, що немає жодних підстав говорити про вороже ставлення до російських підприємців та туристів в Чорногорії.

Раніше повідомлялося, що представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про «сплеск антиросійської істерії» в Чорногорії, який викликаний рішеннями Підгориці приєднається до НАТО, а також разом з Євросоюзом ввести санкції по відношенню до Росії. У МЗС РФ попросили своїх громадян враховувати відносини між країнами при поїздці в Чорногорію.

Перед тим міністерство закордонних справ Росії поскаржилося, що США втягують Чорногорію в НАТО «без урахування реальної думки народу цієї балканської країни». При цьому міністерство вважає, що членство країни в НАТО суперечить її інтересам і несе загрозу стабільності на Балканах і в Європі в цілому.