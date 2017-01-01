У Лаврова поскаржилися на «сплеск антиросійської істерії» в Чорногорії
- Сьогодні, 16:48
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Розсилка
МЗС Росії звернулося до своїх громадян із проханням під час візиту до Чорногорії «враховувати відносини між країнами»
Представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про «сплеск антиросійської істерії» в Чорногорії, викликаний рішеннями Підгориці приєднатися до НАТО, а також разом з Євросоюзом ввести санкції проти Росії.
У міністерстві попросили своїх громадян враховувати відносини між країнами при поїздці в Чорногорію. Крім того, представник МЗС звинуватила уряд Чорногорії у «насадженні русофобії», пише ТАСС.
Раніше міністерство закордонних справ Росії поскаржилося, що США втягують Чорногорію в НАТО «без урахування реальної думки народу цієї балканської країни». При цьому МЗС РФ вважає, що членство країни в НАТО суперечить її інтересам і несе загрозу стабільності на Балканах і в Європі в цілому.
Як повідомлялось, минулої осені в Чорногорії викрили спробу державного перевороту, яку організовували громадяни Росії, з метою збройною силою скинути прозахідний уряд Чорногорії і зірвати її вступ до НАТО. Спершу в Подгориці вважали, що в цьому не варто звинувачувати безпосередньо Москву, та пізніше стало відомо, що підозрювані організатори пов’язані зі спецслужбами Росії; Москва продовжує заперечувати свою причетність.