У Лаврова поскаржилися на «сплеск антиросійської істерії» в Чорногорії

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Фото «Коммерсант» Марія Захарова

МЗС Росії звернулося до своїх громадян із проханням під час візиту до Чорногорії «враховувати відносини між країнами»

Представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про «сплеск антиросійської істерії» в Чорногорії, викликаний рішеннями Підгориці приєднатися до НАТО, а також разом з Євросоюзом ввести санкції проти Росії.

У міністерстві попросили своїх громадян враховувати відносини між країнами при поїздці в Чорногорію. Крім того, представник МЗС звинуватила уряд Чорногорії у «насадженні русофобії», пише ТАСС.

Раніше міністерство закордонних справ Росії поскаржилося, що США втягують Чорногорію в НАТО «без урахування реальної думки народу цієї балканської країни». При цьому МЗС РФ вважає, що членство країни в НАТО суперечить її інтересам і несе загрозу стабільності на Балканах і в Європі в цілому.

Як повідомлялось, минулої осені в Чорногорії викрили спробу державного перевороту, яку організовували громадяни Росії, з метою збройною силою скинути прозахідний уряд Чорногорії і зірвати її вступ до НАТО. Спершу в Подгориці вважали, що в цьому не варто звинувачувати безпосередньо Москву, та пізніше стало відомо, що підозрювані організатори пов’язані зі спецслужбами Росії; Москва продовжує заперечувати свою причетність.