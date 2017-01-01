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    Чотирьох нардепів викликали до Генпрокуратури через несплату податків

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    Лозовий і Ляшко
    Лозовий і Ляшко

    Допит парламентарів відбудеться найближчими днями. Разом з тим точних дат у відомстві не називають

    Генеральна прокуратура викликала на допит чотирьох народних депутатів у зв'язку з можливою несплатою ними податків. Про це повідомила речник генерального прокурора Лариса Сарган.

    «Причина проста – можлива несплата податків, оскільки в електронних деклараціях депутатів вказана певна сума готівки і, відповідно, виникає питання: чи були правильно сплачені всі податки цими депутатами», – повідомила Сарган.

    За словами прес-секретаря генпрокурора, допит парламентаріїв відбудеться найближчими днями. Разом з тим точних дат у відомстві не називають.

    Раніше повідомлялося, що народний депутат Нестор Шуфрич побував на допиті в Генпрокуратурі у справі про можливу несплату податків.

    «Главком» також повідомляв, що Генпрокуратура викликає на допит нардепів Андрія Лозового, Олега Ляшка, Андрія Левуса та Андрія Білецького.

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