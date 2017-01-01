Чотирьох нардепів викликали до Генпрокуратури через несплату податків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лозовий і Ляшко

Допит парламентарів відбудеться найближчими днями. Разом з тим точних дат у відомстві не називають

Генеральна прокуратура викликала на допит чотирьох народних депутатів у зв'язку з можливою несплатою ними податків. Про це повідомила речник генерального прокурора Лариса Сарган.

«Причина проста – можлива несплата податків, оскільки в електронних деклараціях депутатів вказана певна сума готівки і, відповідно, виникає питання: чи були правильно сплачені всі податки цими депутатами», – повідомила Сарган.

За словами прес-секретаря генпрокурора, допит парламентаріїв відбудеться найближчими днями. Разом з тим точних дат у відомстві не називають.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Нестор Шуфрич побував на допиті в Генпрокуратурі у справі про можливу несплату податків.

«Главком» також повідомляв, що Генпрокуратура викликає на допит нардепів Андрія Лозового, Олега Ляшка, Андрія Левуса та Андрія Білецького.