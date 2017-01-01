  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Шуфрича допитали у справі щодо несплати податків

    • Сьогодні, 00:12
    • Розсилка
    Нестор Шуфрич
    Нестор Шуфрич

    Нардеп на допиті розповідав про походження свого майна та коштів

    Народного депутата від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича допили у справі про можливу несплату податків. Про це повідомляє прес-служба нардепа у Facebook.

    Читайте також

    «Народним депутатом України в присутності його адвокатів були надані пояснення, в яких він відзначив необґрунтованість даних, зазначених в Акті ДФС з приводу несплати податків. Також їм були дані пояснення про природу походження майна і грошових коштів, задекларованих в е-декларації», - йдеться у заяві.

    У прес-службі Шуфрича божаться, що політик «максимально відкритий для слідства».

    Як відомо, Генеральна прокуратура України розслідує справу про ймовірну несплату податків народним депутатом від «Опоблоку» Нестором Шуфричем. В лютому суд дозволив Генпрокуратурі вилучити копію декларації політика.

    «Главком» також повідомляв, що Генпрокуратура викликає на допит нардепів Андрія Лозового, Олега Ляшка, Андрія Левуса та Андрія Білецького.

    Читайте також
    Опозиційний блок податки депутати допит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ