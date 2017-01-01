Шуфрича допитали у справі щодо несплати податків

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Нестор Шуфрич

Нардеп на допиті розповідав про походження свого майна та коштів

Народного депутата від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича допили у справі про можливу несплату податків. Про це повідомляє прес-служба нардепа у Facebook.

«Народним депутатом України в присутності його адвокатів були надані пояснення, в яких він відзначив необґрунтованість даних, зазначених в Акті ДФС з приводу несплати податків. Також їм були дані пояснення про природу походження майна і грошових коштів, задекларованих в е-декларації», - йдеться у заяві.

У прес-службі Шуфрича божаться, що політик «максимально відкритий для слідства».

Як відомо, Генеральна прокуратура України розслідує справу про ймовірну несплату податків народним депутатом від «Опоблоку» Нестором Шуфричем. В лютому суд дозволив Генпрокуратурі вилучити копію декларації політика.

«Главком» також повідомляв, що Генпрокуратура викликає на допит нардепів Андрія Лозового, Олега Ляшка, Андрія Левуса та Андрія Білецького.