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    Чверть росіян виправдовує Сталіна за політичні репресії – опитування

    • Сьогодні, 12:28
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    Сталін
    Сталін

    7% росіян відмовилися відповідати на запитання щодо сталінських репресій

    Кожен четвертий житель Росії (25%) вважає політичні репресії Сталіна «історично виправданими». Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».

    Водночас 39% респондентів вважають сталінські репресії політичним злочином, якому не може бути виправдання.

    Крім того, 13% росіян зізналися, що нічого не знають про політичні репресії часів Сталіна, 16% не змогли відповісти.

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    Показово, що 7% опитаних росіян відмовилися відповідати на запитання.

    Як повідомлялося, найбільшу гордість у росіян викликають природні багатства РФ (40%), її історія (40%) та збройні сили (37%). Водночас серед речей, якими пишаються, лише 3% росіян назвали економічні успіхи своєї країни та її систему охорони здоров'я (2%).

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