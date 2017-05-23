Чверть росіян виправдовує Сталіна за політичні репресії – опитування

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Сталін

7% росіян відмовилися відповідати на запитання щодо сталінських репресій

Кожен четвертий житель Росії (25%) вважає політичні репресії Сталіна «історично виправданими». Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».

Водночас 39% респондентів вважають сталінські репресії політичним злочином, якому не може бути виправдання.

Крім того, 13% росіян зізналися, що нічого не знають про політичні репресії часів Сталіна, 16% не змогли відповісти.

Показово, що 7% опитаних росіян відмовилися відповідати на запитання.

Як повідомлялося, найбільшу гордість у росіян викликають природні багатства РФ (40%), її історія (40%) та збройні сили (37%). Водночас серед речей, якими пишаються, лише 3% росіян назвали економічні успіхи своєї країни та її систему охорони здоров'я (2%).