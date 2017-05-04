Росіяни пишаються армією та розмірами своєї країни, але не економікою – опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед речей, якими пишаються, лише 3% росіян назвали економічні успіхи своєї країни

Найбільшу гордість у росіян викликають природні багатства РФ (40%), її історія (40%) та збройні сили (37%). Про це свідчать дані опитування «Левада-центру».

Дещо менше росіян захоплюються розмірами країни (29%). Водночас серед речей, якими пишаються, лише 3% росіян назвали економічні успіхи своєї країни та її систему охорони здоров'я (2%).

Опитування «Левада-центру» було проведено 21–24 квітня 2017 року серед 1600 осіб. Заявлена похибка вибірки – 3,4%.

Як повідомлялося, через два роки після анексії українського Криму та хвилі патріотизму і захоплення президентом РФ Путіним громадяни Російської Федерації почали потроху змінювати своє ставлення до загарбання півострова.