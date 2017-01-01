Цвітіння сакури в ТОПах у соцмережах

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ТамТур Вулиці Ужгорода перетворилися на рожеві алеї.

«Завірюху з пелюсток» фотографують в Ужгороді та Вашингтоні

У соцмережах обговорюють цвітіння сакури. Користувачі оприлюднюють фотографії, як з українських міст, так і з інших країн світу.

Зокрема найбільше фото цвітіння дерев сакури із закарпатських Ужгорода та Мукачева.

Сакура квітне також в Європі та США. Зокрма у Відні, Нью-Йорку та Вашингтоні.

Крім того користувачі соцмереж пишуть про традиційну «завірюху з пелюсток сакури» у Японії.

Як повідомляв «Главком», в Україні на цьому тижні похолодання. На Великдень синоптики також не прогнозують потепління.