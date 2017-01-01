Цвітіння сакури в ТОПах у соцмережах
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Вулиці Ужгорода перетворилися на рожеві алеї.
«Завірюху з пелюсток» фотографують в Ужгороді та Вашингтоні
У соцмережах обговорюють цвітіння сакури. Користувачі оприлюднюють фотографії, як з українських міст, так і з інших країн світу.
Зокрема найбільше фото цвітіння дерев сакури із закарпатських Ужгорода та Мукачева.
Сакура квітне також в Європі та США. Зокрма у Відні, Нью-Йорку та Вашингтоні.
Крім того користувачі соцмереж пишуть про традиційну «завірюху з пелюсток сакури» у Японії.
В Японии сакура цветёт! pic.twitter.com/8czxONM02J— Катерина (@SvetiSemisvetik) 13 апреля 2017 г.
Як повідомляв «Главком», в Україні на цьому тижні похолодання. На Великдень синоптики також не прогнозують потепління.