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    Цвітіння сакури в ТОПах у соцмережах

    • Сьогодні, 12:33
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    <span>Вулиці Ужгорода перетворилися на рожеві алеї.</span>
    ТамТур
    Вулиці Ужгорода перетворилися на рожеві алеї.

    «Завірюху з пелюсток» фотографують в Ужгороді та Вашингтоні

    У соцмережах обговорюють цвітіння сакури. Користувачі оприлюднюють фотографії, як з українських міст, так і з інших країн світу.

    Зокрема найбільше фото цвітіння дерев сакури із закарпатських Ужгорода та Мукачева.

    Сакура квітне також в Європі та США. Зокрма у Відні, Нью-Йорку та  Вашингтоні. 

    Крім того користувачі соцмереж пишуть про традиційну «завірюху з пелюсток сакури» у Японії.

    Як повідомляв «Главком», в Україні на цьому тижні похолодання. На Великдень синоптики також не прогнозують потепління. 

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