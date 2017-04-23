Данія звинуватила Росію у систематичних хакерських атаках

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Російські хакери два роки взломували поштові скриньки співробітників міноборони Данії

Хакери з Росії, пов'язані з керівництвом країни, два роки отримували доступ до електронних поштових скриньок Міноборони Данії.

Про це розповів міністр оборони Данії Клаус Йорт Фредріксен, повідомляє «Медуза» з посиланням на Berlingske.

У звіті, який наводить Berlingske, повідомляється, що протягом 2015 і 2016 років хакери з угрупування Fancy Bear мали доступ до несекретного вмісту пошти деяких співробітників військового відомства.

Відзначається, що злом став можливий тому, що не всі поштові скриньки були достатньо захищені. Тепер цю проблему усунули.

Представники Кремля не змогли оперативно прокоментувати Reuters зроблені Фредріксеном заяви.

«Це точно контролюється. Це не дрібні хакерські групи, які просто розважаються. Це пов'язано з розвідкою або центральними елементами російського режиму», - заявив Фредріксен.

Нагадаємо, нещодавно хакер-група Fancy Bear оприлюднила листування нового російського допінгового інформатора.