Демчишин отримує у «Нафтогазі» 15 тисяч доларів на місяць

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Володимир Демчишин

Контракт екс-глави Міенерго з «Нафтогазом» закінчується у квітні 2020 року

Державний холдинг «Нафтогаз України» оприлюднив дані про контракти на суму понад 1 млн грн, підписані в 2016 році. У цій інформації зазначена також сума винагород незалежних членів спостережної ради компанії, в тому числі й іноземців.

Британці Маркус Річардс, Чарльз Проктор і Підлогу Уорвік, які входять в наглядову раду «Нафтогазу» договори на період з 11 травня 2016 року по 23 березня 2020 року на 860 тис євро, а екс-глава Міненерго Володимир Демчишин – договір на період з 22 вересня 2016 року по 20 квітня 2020 року на суму 645 тис доларів, пише Dt.ua

Таким чином, британцям щомісяця платять 18,7 тис євро, а Демчишину – 15 тис доларів. Контракт з п'ятим членом наглядової ради Юлією Ковалів поки не оприлюднений.

Як писав «Главком», у січні Печерський районний суд Києва надав доступ слідчому Нацполіції до 17 особових справ посадових осіб НАК «Нафтогаз України» у справі «Вишок Бойка».