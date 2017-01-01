День спротиву Криму російській окупації: в Києві проходить Марш солідарності
- Сьогодні, 13:31
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Активісти вийшли на центральні вулиці Києва, щоб підтримати кримчан
У Києві відбувається «Марш солідарності», присвячений Дню спротиву Криму російській окупації.
Активісти вийшли на центральні вулиці столиці України, щоб підтримати кримчан, які живуть в умовах анексії та спільно згадати події останніх трьох років у Криму.
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Акції на підтримку кримчан відбудуться в різних містах України та світу.