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    День спротиву Криму російській окупації: в Києві проходить Марш солідарності

    • Сьогодні, 13:31
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    Активісти вийшли на центральні вулиці Києва, щоб підтримати кримчан

    У Києві відбувається «Марш солідарності», присвячений Дню спротиву Криму російській окупації.

    Активісти вийшли на центральні вулиці столиці України, щоб підтримати кримчан, які живуть в умовах анексії та спільно згадати події останніх трьох років у Криму. 

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    Після закінчення ходи, на Майдані Незалежності відбудеться мітинг.

    Акції на підтримку кримчан відбудуться в різних містах України та світу.

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