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    Україна відзначає День спротиву Криму російській окупації

    • Сьогодні, 10:22
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    Акції на підтримку кримчан відбудуться в різних містах України та світу

    Сьогодні, 26 лютого, Україна відзначає День спротиву Криму російській окупації. У цей день перед будівлею Верховної Ради Криму 2014 року відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі, з партії «Русское единство».

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    Акції на підтримку кримчан відбудуться в різних містах України та світу.
    У Києві планується організація «Маршу солідарності». Активісти мають намір вийти на центральні вулиці столиці України, щоб підтримати кримчан, які живуть в умовах анексії та спільно згадати події останніх трьох років у Криму. 
    Після закінчення ходи, на Майдані Незалежності відбудеться мітинг.
    25 лютого в Києві стартував Міжнародний форум «Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу». За словами першого заступника міністра інформполітики України Еміне Джеппар, мета форуму – «ще раз порушити проблематику Криму й подумати, як зробити так, щоб повернути Крим».
    У Києві біля будівлі російського посольства відбудеться акція-перформанс, присвячена третій річниці анексії півострова.
    Акції заплановані в Херсоні й КПВВ «Чонгар» на адміністративному кордоні Криму й материкової України.
    Також у День спротиву Криму російській окупації приєднаються активісти з інших країн світу. Акції мають намір здійснити в Туреччині, Йорданії, Ізраїлі, Франції, Польщі.

    Джерело: Крим.Реалії
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    Крим Росія анексія
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