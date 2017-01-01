День в АТО: бойовики 19 разів обстріляли українських захисників

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Проросійські бойовики на Донбасі

З початку доби один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення

Російсько-окупаційні війська не припиняють збройних провокацій проти сил АТО. З початку доби зафіксовано 19 обстрілів позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, на приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв опорні пункти поблизу Павлополя. «З озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по захисниках Красногорівки. Морських піхотинців під Гнутовим та Лебединським противник обстрілював зі стрілецької зброї, а оборонців Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів», - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по наших воїнах поруч Авдіївки, Троїцького та Кам’янки. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бив по оборонцях Зайцевого.

«На приморському напрямку 120-мм міномети противник застосував по позиціях під Кримським, а міномети калібру 120 мм, гранатомети та кулемети великих калібрів – по опорних пунктах поблизу Новозванівки. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Троїцького. З протитанкових гранатометів противник бив по позиціях під Новоолександрівкою, а зі стрілецької зброї – по опорних пунктах у районі Донця», - інформує прес-центр.

За даними штабу АТО, з початку доби один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення.

Як повідомлялося, під час обстрілу позицій сил АТО в районі Красногорівки під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу, яка дістала мінно-вибухову травму та непроникаюче осколкове поранення.