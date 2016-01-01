Депозити чиновників: Порошенко і Гонтарева не довіряли Приватбанку

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Сім'я президента Петра Порошенка в «Приваті» грошей не тримала

Керівник Національного банку України Валерія Гонтарева не розміщувала ні депозити, ні гроші на рахунках Приватбанку. Глава регулятора в 2015 році користувалася послугами виключно державних банків – Ощадбанку (61,9 тис. грн) і Укрексімбанку (1,83 млн дол.), пише «Обозреватель».

Водночас її син, Антон Гонтарев, тримав у «Приваті» 200 тис. гривень, така ж сума значилася на його рахунках в «Альфа Банку» і ПУМБ. При цьому в Ощадбанку він розмістив 500 тис. гривень.

Сім'я президента Петра Порошенка в «Приваті» грошей не тримала.

Родина прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, згідно з електронною декларацією за 2015 рік, активно користувалася послугами Приватбанку. На його особистих рахунках виявилося 21 тис. 775 гривень і 16 тис. 200 євро. Дружина прем'єра тримала у «Приваті» 193 тис. 549 гривень.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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