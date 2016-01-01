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    Депутат Міщенко вийшов зі складу фракції БПП

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    Сергій Міщенко
    Сергій Міщенко

    Міщенко увійшов до складу фракції БПП 12 квітня 2016 року

    Народний депутат Сергій Міщенко вийшов зі складу фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді України.

    Як передає «Інтерфакс-Україна», відповідне оголошення зробила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд на пленарному засіданні в п'ятницю.

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    Таким чином, склад фракції БПП налічує 142 депутати.

    Міщенко увійшов до складу фракції БПП 12 квітня 2016 року, парламентар був обраний за мажоритарним округом №98 (Київська область).

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