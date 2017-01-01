Депутат розповів, як Гонтарева знищує підприємство, яким «країна повинна пишатися»

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Нардеп Іван Крулько

Атаки Нацбанку на Ukrlandfarming відштовхують іноземних інвесторів від України, вважає Іван Крулько

Дії Національного банку України щодо найбільшого українського агрохолдингу Ukrlandfarming спрямовані на захоплення бізнесу. Про це заявив народний депутат Іван Крулько.

«Я особисто бував на підприємстві, власником якого є Бахматюк (Олег Бахматюк, власник Ukrlandfarming). Це одне з тих підприємств, якими Україна повинна пишатися. А Нацбанк системно його знищує. Тому що фактично в Україні відбувається консолідація ресурсів, бізнесу. Це робиться, в тому числі, за участю людей, які сьогодні оточують президента України, які сплутали діяльність державних органів з бізнес-діяльністю», – заявив парламентар.

За його словами, атаки Нацбанку на Ukrlandfarming відштовхують іноземних інвесторів від України.

«Державні органи повинні регулювати і контролювати діяльність українського бізнесу. Але при цьому діяльність органів влади як регулятора повинна полягати в тому, щоб підтримувати національного виробника. Так відповідальна влада діє в будь-якій країні. Тому що саме національні підприємства створюють реальний валовий внутрішній продукт, створюють робочі місця, платять податки. Я вважаю, що в даних умовах основною функцією влади має бути невтручання. Щоб не заважати тому бізнесу, який уже стоїть на ногах, не створювати додаткові перешкоди його діяльності. Тому що це призведе тільки до відтоку інвестицій з України. Якщо іноземні інвестори бачитимуть, як поводяться по відношенню до тих підприємств, які вже в Україні працюють, то вони ніколи не прийдуть в Україну», – наголосив Іван Крулько.

Депутат зазначив, що президент Петро Порошенко як глава держави повинен виступити на захист агрохолдингу Ukrlandfarming і українського бізнесу в цілому.

«Очевидно, що президент може вплинути на ситуацію, якщо захоче», – резюмував нардеп.

Нагадаємо, минулого тижня власник агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк звернувся до президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням втрутитися в конфлікт із главою Нацбанку Валерією Гонтаревою. За словами бізнесмена, у 2016 році агрохолдинг виробив продукцію на $1,2 млрд, що становить близько 1,5% ВВП України. Було сплачено понад 2 млрд грн податків до бюджетів різних рівнів, зарплати співробітникам становили понад 2,5 млрд грн. Однак постійний тиск з боку НБУ загрожує стабільній роботі агрохолдингу і, як наслідок, економіці країни.

«Уже понад 2,5 року Ukrlandfarming відчуває перманентні спроби рейдерського захоплення, інформаційних і юридичних атак, фінансовий та правовий тиск з боку НБУ, що може істотно позначитися не лише на діяльності компанії, а й на стані економіки держави», – йдеться у зверненні.

Джерело: «Українські новини»