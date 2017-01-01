Нацбанк діє щодо Бахматюка упереджено і неадекватно, - Concorde Capital

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Олег Бахматюк

Ми бачимо неадекватні нападки Нацбанку на Бахматюка, заявив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій

Керівництво Нацбанку діє упереджено і неадекватно щодо власника агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка, що зумовило його звернення за підтримкою до перших осіб держави. Про це заявив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій, коментуючи відкритий лист бізнесмена до президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Ми бачимо неадекватні нападки Нацбанку на Бахматюка, озвучування нереальних цифр заборгованості Бахматюка незрозуміло перед ким. Цифра 38 мільярдів боргів (на яку посилається глава Нацбанку. - Ред.), базується на абсолютно непрофесійних висновках. Є ознаки того, що НБУ по відношенню до Бахматюку діє упереджено, неадекватно тисне на нього», - вважає Паращій.

Представник Concord Capital зазначив, що звернення бізнесмена до керівництва країни також адресовано і зарубіжним інвесторам, оскільки розміщено і на англійській мові.

«Можливо, що адресатами звернення є не тільки президент і прем'єр-міністр, з яким Бахматюк регулярно зустрічається. Цільова аудиторія - кредитори його агрокомпаній, - говорить Паращій. - Заява є і попередженням кредиторам, що якщо президент і прем'єр-міністр не втрутяться в ситуацію, то у нього не залишиться можливості відповідати за своїми зобов'язаннями».

При цьому, за словами Паращія, інформаційні атаки з боку НБУ не позначилися на репутації Олега Бахматюка серед бізнесу, а розгорнута проти бізнесмена кампанія не позначилася на фінансовому становищі агрохолдингу Ukrlandfarming.

«Бахматюк виграє суди, ініційовані Нацбанком. У поліції і прокуратури питань до нього немає. Тому позиція самого керівника НБУ щодо Бахматюка не має вирішального впливу на фінансовий стан агрохолдингу Ukrlandfarming. Інформаційні атаки, ініційовані главою НБУ, не знищують репутацію Бахматюка», - зазначив аналітик.

Паращій також акцентує на тому, що оприлюднена Олегом Бахматюком інформація про махінації Валерії Гонтаревої з облігаціями, які були списані з балансу банку «Фінансова ініціатива», повинна стати приводом для розслідування правоохоронних органів. У разі ж підтвердження фактів не можуть не бути кадрові рішення щодо керівництва Нацбанку.

«Якщо звинувачення Бахматюка в тому, що Гонтарева особисто заробила на перепродажі облігацій, які були на балансі банку «Фінансова ініціатива», виявляться правдою - це дуже серйозна підстава для того, щоб Гонтареву зняти», - зазначив Паращій.

Як повідомлялося, голова ради директорів найбільшого в Україні агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк звернувся до президента і прем'єр-міністра з проханням втрутитися в конфлікт з главою Національного банку Валерією Гонтаревою. Він заявив, що протягом 2,5 років його компанія піддається рейдерським, інформаційним і юридичним атакам, а також фінансовому тиску з боку НБУ. Зокрема, глава Нацбанку використовує службове становище і поширює неправдиву інформацію про акціонерів холдингу, що унеможливлює його роботу, завдає шкоди компанії, в якій працюють 37 тис. осіб, і загрожує економічній стабільності країни. Бахматюк заявив, що в 2014 році Нацбанк спровокував банкрутство обох афілійованих з Ukrlandfarming банків («Фінансова ініціатива» та VAB Банк). «Дисконтувавши ОВДП на 2 млрд гривень, НБУ спровокував непоправну «дірку» в балансі, яка не була обґрунтована ринковими умовами. Це фактично стало формальною підставою для введення тимчасової адміністрації», - зазначає бізнесмен. За інформацією Бахматюка, частина цих ОВДП були перепродані компанії ICU, співвласником якої раніше була Гонтарева. «Можна з усією впевненістю сказати, що на введенні тимчасової адміністрації фактично заробили партнери Гонтаревої», - заявив Бахматюк.