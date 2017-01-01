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    Депутат: у Королевської часткова втрата зору після облиття зеленкою в Одесі

    • Сьогодні, 21:39
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    <p>Наталія Королевська після інциденту в Одесі</p>

    Наталія Королевська після інциденту в Одесі

    Нардеп Наталія Королевська отримала опік ока, стверджує депутат Одеської облради

    Народний депутат від фракції Опозиційний блок Наталія Королевська отримала опік ока і часткову втрату зору після того, як її облили зеленкою в Одесі.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Одеської облради Ірина Ковалиш.

    «У Наталії Королевської опік ока і часткова втрата зору», - написала вона Ковалиш, додавши відео інциденту.

    Прес-служба народного депутата від Опоблоку додає, що наразі Королевська знаходиться у лікарні.

    Нагадаємо, сьогодні активісти «Автомайдану» повідомили, що нардепа Королевську в Одесі облили зеленкою.

    Як видно на відео, у неї повністю облито обличчя і руки.

    Відомо, що Королевська приїхала в Одесу на так званий З'їзд жінок півдня, захід спробували зірвати активісти.

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