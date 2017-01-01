Депутат: у Королевської часткова втрата зору після облиття зеленкою в Одесі

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Наталія Королевська після інциденту в Одесі

Нардеп Наталія Королевська отримала опік ока, стверджує депутат Одеської облради

Народний депутат від фракції Опозиційний блок Наталія Королевська отримала опік ока і часткову втрату зору після того, як її облили зеленкою в Одесі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Одеської облради Ірина Ковалиш.

«У Наталії Королевської опік ока і часткова втрата зору», - написала вона Ковалиш, додавши відео інциденту.

Прес-служба народного депутата від Опоблоку додає, що наразі Королевська знаходиться у лікарні.

Нагадаємо, сьогодні активісти «Автомайдану» повідомили, що нардепа Королевську в Одесі облили зеленкою.

Як видно на відео, у неї повністю облито обличчя і руки.

Відомо, що Королевська приїхала в Одесу на так званий З'їзд жінок півдня, захід спробували зірвати активісти.