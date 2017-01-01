Державний борг України у квітні зріс майже на $2 млрд

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Борг

Гарантований державою борг станом на 30 квітня склав $11,30 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні зріс на $1,96 млрд і склав $74,31 млрд станом на 30 квітня.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

Зокрема, державний і гарантований державою борг на кінець квітня склав 1 972,97 млрд гривень, або $74,31 млрд (1 951,85 млрд гривень, або $72,35 млрд в березні 2017).

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 квітня склав 1 672,92 млрд гривень, або $63,01 млрд (1 676,13 млрд гривень в березні 2017, або $62,13 млрд).

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився на $0,74 млрд до $36,94 млрд, тоді як прямий внутрішній борг скоротився до 691,98 млрд гривень.

Основна сума держборгу номінована в доларах США - 42,28%, ще 30,82% - у гривні, 19,3% - у спеціальних правах запозичення, і 6,44% - у євро. Крім того, менше 1% держборгу номіновано в канадських доларах і єні.

Гарантований державою борг на 30 квітня склав 300,04 млрд гривень, або $11,30 млрд.

До слова, нещодавно через борги припинено газопостачання однієї з найбільших в Україні ТЕЦ.