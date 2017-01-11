Держдума декриміналізує домашнє насильство

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Побиття родичів тепер не вважається кримінальним правопорушенням

Держдума Росії прийняла в першому читанні законопроект про декриміналізацію побоїв близьких родичів. Про це повідомляє РИА «Новости».

Зазначається, що, згідно з пояснювальною запискою, проект закону «спрямований на усунення неоднозначного тлумачення» положень КК Росії, які виникли після того, як у липні 2016 року було прийнято закон, яким у ст. 116 КК Росії було встановлено відповідальність за побої щодо близьких осіб.

За чинною нормою, за такі дії передбачено обов'язкові роботи на строк до 360 годин, або виправні роботи на строк до одного року, або обмеження/позбавлення волі на строк до двох років, або примусові роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців.

У поясненні до закону зазначається, що даним законопроектом передбачається внесення змін до ст. 116 КК, які виключають «побої близьких осіб» з переліку злочинів.

Варто зазначити, що російські користувачі інтернету не в захваті від такого кроку Думи. Зокрема, на сайті RT більшість коментаторів не підтримує такі дії депутатів. «Тобто членів своєї сім'ї тепер можна дубасити, взагалі нічого не побоюючись? У нас за офіційною статистикою щорічно чоловіки і партнери вбивають понад 10 тис. жінок», – пише, зокрема, користувач Марта Марта.

Як повідомлялося, 29 грудня Путін підписав закон, що регламентує застосування фізичної сили, спецзасобів та вогнепальної зброї співробітниками пенітенціарних установ до ув'язнених, також відомий як «закон садистів».

Згідно з документом, наглядачі зможуть використовувати спецзасоби при припиненні будь-яких порушень режиму утримання, блокуванні руху груп засуджених та «інших протиправних дій, що дезорганізують діяльність» виправної установи. При цьому закон виключає поняття «злісного» опору і непокори ув'язненого співробітникові Федеральної служби виконання покарань. У законопроекті також з'явилася вимога про «невідкладний» виклик лікаря до засуджених після застосування сили, спецзасобів або зброї.