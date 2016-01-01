Путін підписав скандальний «закон садистів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін узаконив жорстокі побиття ув'язнених

Президент Росії Путін підписав закон, що регламентує застосування фізичної сили, спецзасобів та вогнепальної зброї співробітниками пенітенціарних установ до ув'язнених, також відомий як «закон садистів». Відповідний документ опублікований сьогодні на офіційному порталі правової інформації.

Згідно з документом, наглядачі зможуть використовувати спецзасоби при припиненні будь-яких порушень режиму утримання, блокуванні руху груп засуджених та «інших протиправних дій, що дезорганізують діяльність» виправної установи. При цьому закон виключає поняття «злісного» опору і непокори ув'язненого співробітникові Федеральної служби виконання покарань.

Документ було внесено урядом у травні 2015 року, але друге читання він пройшов тільки в грудні 2016 року. У текст було внесено значні зміни, з нього прибрали спірну норму, яка дозволяла співробітникам ФСВП застосовувати кийки та електрошокери за будь-яке порушення режиму. Через цей пункт правозахисники спочатку назвали документ «законом садистів».

У законопроекті також з'явилася вимога про «невідкладний» виклик лікаря до засуджених після застосування сили, спецзасобів або зброї. Співробітники ФСВП повинні будуть одразу дозволити медикам зафіксувати всі пошкодження засуджених.

При застосуванні сили, спецзасобів або зброї співробітники в'язниць і колоній повинні будуть за можливістю використовувати портативні відеореєстратори або відеокамери. У законі закріпили вимогу не виконувати незаконні накази керівництва щодо застосування сили та спецзасобів.

Як повідомлялось, 21 грудня російська Держдума прийняла в третьому, остаточному, читанні цей законопроект.