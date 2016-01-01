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    Держкіно профінансує фільм про українських «кіборгів»

    • 19 Грудня, 17:26
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    Держава надасть проекту «Кіборги» 23 973,6 тис. гривень

    Державне агентство України з питань кіно надасть проекту Ахтема Сеінтаблаєва «Кіборги» фінансову підтримку обсягом 23 973,6 тис. грн, передає Facebook агенства.

    «19 грудня Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією «ІДАС-ФІЛМ» контракт про надання проекту «Кіборги» державної фінансової підтримки розміром 23 973,6 тис. грн. Загальна вартість виробництва фільму — 47 947,2 тис. грн. », — зазначено у повідомленні.

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    Повнометражний фільм «Кіборги», режисером якого є Ахтем Сеітаблаєв, автором сценарію — Наталя Ворожбит, продюсером — Іванна Дядюра, став одним із переможців Восьмого конкурсного відбору Держкіно.

    «Моя мета — зберегти пам’ять про легендарних Кіборгів, а кіно є одним із найкращих засобів, аби це зафіксувати», — розповів режисер.

    Фільм розповість історію одного бойового чергування протягом кількох тижнів у вересні 2014 року на території донецького аеропорту.

    Раніше повідомлялося, що Держкіно виділить 1,1 млн грн на документальний фільм «Какофонія Донбасу».

    Нагадаємо, Нацрада оприлюднила список фільмів і серіалів, які були заборонені за останні два роки.

     

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