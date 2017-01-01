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    Держсекретар США назвав провалом ядерну угоду з Іраном

    • Сьогодні, 00:58
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    Державний секретар США Рекс Тіллерсон
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон

    США визнають, що ядерна угода з Іраном не не досягла своїх цілей

    Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Іранська ядерна угода була провалена й не досягла поставлених перед нею цілей.

    З відповідною заявою він виступив у середу, під час спеціального брифінгу в Вашингтоні, повідомляє «Укрінформ».

    «Ми повністю переглянемо угоду JCPOA (Спільний комплексний план дій, який також називають Іранською ядерною угодою – ред.), що насправді не досягла своїх цілей», - заявив Тіллерсон.

    Він підкреслив, що ця домовленість, укладена попередньою адміністрацію, відображає невдалий підхід до розв'язання всіх проблем, які Іран створює в регіоні.

    За словами держсекретаря США, Іран є «світовим лідером» серед держав-спонсорів тероризму. Тегеран відповідальний за виникнення численних конфліктів та підрив інтересів США в Сирії, Ємені й Лівану, а також за триваючу підтримку нападів на Ізраїль.

    Тіллерсон зауважив, що Іран ризикує повторити шлях Північної Кореї, і «світу доведеться мати з цим справу».

    Глава Держдепартаменту США також зауважив, що в Вашингтоні «хотіли би уникнути ситуації, коли вдруге доведеться переконатися в тому, що стратегічне терпіння – це невдалий підхід».

    До слова, для участі в президентських виборах в Ірані подали заяву понад 1600 кандидатів.

    США Іран ядерна зброя
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