Держсекретар США назвав провалом ядерну угоду з Іраном
- Сьогодні, 00:58
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США визнають, що ядерна угода з Іраном не не досягла своїх цілей
Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Іранська ядерна угода була провалена й не досягла поставлених перед нею цілей.
З відповідною заявою він виступив у середу, під час спеціального брифінгу в Вашингтоні, повідомляє «Укрінформ».
«Ми повністю переглянемо угоду JCPOA (Спільний комплексний план дій, який також називають Іранською ядерною угодою – ред.), що насправді не досягла своїх цілей», - заявив Тіллерсон.
Він підкреслив, що ця домовленість, укладена попередньою адміністрацію, відображає невдалий підхід до розв'язання всіх проблем, які Іран створює в регіоні.
За словами держсекретаря США, Іран є «світовим лідером» серед держав-спонсорів тероризму. Тегеран відповідальний за виникнення численних конфліктів та підрив інтересів США в Сирії, Ємені й Лівану, а також за триваючу підтримку нападів на Ізраїль.
Тіллерсон зауважив, що Іран ризикує повторити шлях Північної Кореї, і «світу доведеться мати з цим справу».
Глава Держдепартаменту США також зауважив, що в Вашингтоні «хотіли би уникнути ситуації, коли вдруге доведеться переконатися в тому, що стратегічне терпіння – це невдалий підхід».
До слова, для участі в президентських виборах в Ірані подали заяву понад 1600 кандидатів.