Держсекретар США розкритикував Трампа за пости у соцмережі

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Фото REUTERS Держсекретар США Джон Керрі

Не думаю, що 140 символів дозволяють вам адекватно давати раду зі складними виборами, до яких ми вдаємося, - Керрі

Держсекретар США Джон Керрі заявив, що не вважає сторінку обраного президента Дональда Трампа в мережі мікроблогів Twitter добрим способом комунікації з міжнародних політичних питань. Про це повідомляє телеканал ABC News.

«Я не роблю заяви щодо міжнародної політики в Twitter. Не думаю, що 140 символів дозволяють вам адекватно давати раду зі складними виборами, до яких ми вдаємося», – сказав Керрі, відповідаючи на запитання про заяви обраного президента Трампа щодо таких міжнародних тем, як Росія чи Тайвань.

Держсекретар висловив сподівання, що влада США обере інший тип комунікації. «Однак це залежить від нової адміністрації», – зазначив Керрі.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп використовує сторінку у Twitter для заяв як щодо внутрішньої, так і щодо зовнішньої політики Вашингтона. Зокрема, 7 січня Трамп заявив, що після його вступу на посаду Росія більше поважатиме Сполучені Штати, ніж це є зараз.

Як повідомлялось, Джон Керрі заявив, що погоджується з даними розвідки про причетність найвищого керівництва Росії до кібернападів під час президентської кампанії.