Керрі погодився з даними звіту про причетність керівництва Росії до кібервтручання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В доповіді розвідки США наголошується, що тільки найвищі представники керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади

Державний секретар США Джон Керрі заявив, що погоджується з даними розвідки про причетність найвищого керівництва Росії до кібернападів під час президентської кампанії.

На прес-конференції у Вашингтоні на запитання, чи вважає він, що саме президент Росії Володимир Путін керував цими кібернападами на комп’ютерні системи Демократичної партії США, Джон Керрі відповів: «Я приймаю оцінку розвідувальних служб США, що це йшло з найвищих рівнів» російського керівництва.

За його словами, і він сам, і президент Барак Обама особисто порушували питання про ці кібернапади в розмовах із російськими представниками, вимагаючи від них припинити ці напади і попереджаючи про рішучу відповідь.

Раніше в четвер у Конгресі, в комітеті у справах силових структур Сенату, відбулося слухання, присвячене кіберзагрозам для США, головно з боку Росії, в першу чергу під час кампанії до виборів президента США минулого року. Це був перший із низки запланованих конгресових заходів, що мають на меті з’ясувати обсяги, наміри й цілі керованого владою Росії втручання в комп’ютерні системи й електронне листування політичних організацій у США, про тверді докази якого заявляють американські спецслужби.

Як мовиться в оприлюдненій на слуханні спільній доповіді низки американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації.

При цьому, мовиться в доповіді, тільки найвищі представники керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес, – на недавнє викрадення даних, що стосувалися виборів, і на їхнє оприлюднення.

На слуханні чільний представник американської розвідки заявив, що кібервтручання Росії у виборчий процес у США було безпрецедентним. Як сказав директор національної розвідки США Джеймз Клаппер, «не думаю, що ми будь-коли мали справу з більш агресивним і прямим зусиллям із метою втрутитися в наші виборчі процеси, ніж цього разу». За його словами, кібернапади були лише одним із аспектів втручання Росії в американський виборчий процес – серед багатьох інших були класична пропаганда, дезінформація чи фальшиві новини.