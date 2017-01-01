Держсекретар США відреагував на телефонну розмову Трампа з Путіним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Тіллерсон вважає останню розмову президентів США та Росії «конструктивною»

Державний секретар США Рекс Тіллерсон позитивно оцінив телефонну розмову між лідерами США і Росії у вівторок, назвавши її «детальною й конструктивною».

Про це він заявив під час виходу до преси перед офіційною зустріччю з міністром закордонних справ Саудівської Аравії у Державному департаменті США, повідомляє «Укрінформ».

«Це був дуже конструктивний дзвінок. Двоє президентів мали дуже й дуже позитивну розмову та дуже детальний обмін думками. Подивимось, що буде далі», - відповів глава зовнішньополітичного відомства США на єдине запитання, яке встигли поставити журналісти.

Як повідомляв «Главком», у вівторок ввечері Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили в ході телефонної розмови перспективи координації дій в боротьбі з тероризмом в контексті сирійської кризи, ситуацію навколо КНДР, а також висловилися за організацію особистої зустрічі в прив'язці до саміту G20 в Гамбурзі.