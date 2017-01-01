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    Держсекретар США відреагував на телефонну розмову Трампа з Путіним

    • Сьогодні, 06:28
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    Державний секретар США Рекс Тіллерсон
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон

    Тіллерсон вважає останню розмову президентів США та Росії «конструктивною»

    Державний секретар США Рекс Тіллерсон позитивно оцінив телефонну розмову між лідерами США і Росії у вівторок, назвавши її «детальною й конструктивною».

    Про це він заявив під час виходу до преси перед офіційною зустріччю з міністром закордонних справ Саудівської Аравії у Державному департаменті США, повідомляє «Укрінформ».

    «Це був дуже конструктивний дзвінок. Двоє президентів мали дуже й дуже позитивну розмову та дуже детальний обмін думками. Подивимось, що буде далі», - відповів глава зовнішньополітичного відомства США на єдине запитання, яке встигли поставити журналісти.

    Як повідомляв «Главком», у вівторок ввечері Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили в ході телефонної розмови перспективи координації дій в боротьбі з тероризмом в контексті сирійської кризи, ситуацію навколо КНДР, а також висловилися за організацію особистої зустрічі в прив'язці до саміту G20 в Гамбурзі.

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