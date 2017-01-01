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    Путін поговорив з Трампом про Сирію та Південну Корею

    • Сьогодні, 22:28
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    Дональд Трамп та Володимир Путін
    Дональд Трамп та Володимир Путін

    Путін закликав президента США «до стриманості» у питання конфлікту з КНДР

    Президенти Росії та США Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили в ході телефонної розмови перспективи координації дій в боротьбі з тероризмом в контексті сирійської кризи, ситуацію навколо КНДР, а також висловилися за організацію особистої зустрічі в прив'язці до саміту G20 в Гамбурзі. Про це повідомила прес-служба Кремля.

    «Обговорено цілий ряд актуальних питань співробітництва двох країн на міжнародній арені. Акцент зроблений на перспективі координації дій Росії і США в боротьбі з міжнародним тероризмом в контексті сирійської кризи», - йдеться в повідомленні.

    Як відзначили в Кремлі, домовлено, зокрема, «активізувати діалог між главами зовнішньополітичних відомств двох країн з пошуку варіантів, що дозволяють закріпити режим припинення бойових дій, надати йому стійкість і контрольованість».

    «Докладно обговорена небезпечна ситуація на Корейському півострові. Володимир Путін закликав до стриманості і зниження рівня напруженості. Домовлено налагодити спільну роботу, орієнтовану на дипломатичні розв'язки щодо комплексного врегулювання проблеми», - відзначили в Кремлі.

    Нагадаємо, сьогодні під час візиту в Сочі канцлера Німеччини Володимир Путін заявив про продовження роботи «нормандського формату».

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