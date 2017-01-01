Дідом ватажка бойовиків Захарченка виявився «Моторола». Фотодоказ

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Фото: @666_mancer Олександр Захарченко із портретом бойовика «Мотороли»

Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко в Донецьку пройшовся із портретом підірваного в ліфті бойовиком «Моторолою»

Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко після параду окупантів у Донецьку пройшовся із портретом підірваного в ліфті бойовика «Мотороли» (Арсена Павлова). Це сталося в рамках російської пропагандистської акції «Безсмертний полк».

Користувачі соцмереж дійшли висновку, що таким чином Захарченко підтвердив, що Павлов – його дідусь, а, можливо, і бабуся.

Раніше Захарченко розказав, що його прабабуся пройшла концтабір «Рейк'явік».

Як відомо, у День перемоги над нацизмом у Києві та інших містах України пройшла хода під назвою «Безсмертний полк» – акції, яку проводять у Росії щороку у цей день. У Службі безпеки України заявили, що не мають підстав її заборонити, але правоохоронці вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб не допустити провокацій.

У Росії «Безсмертний полк» – це хода з портретами родичів, які брали участь у Другій світовій війні. Вона розпочиналася як громадська ініціатива, але впродовж останніх кількох років набрала більш офіційного змісту.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня 2016 року стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичного угруповання «ДНР», голови збройного угруповання «Спарта», громадянина РФ Арсенія Павлова на прізвисько «Моторола». Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку.