Ватажок бойовиків Захарченко розказав, що його прабабуся пройшла концтабір «Рейк'явік»

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Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко

Олександр Захарченко заявив, що його прабабуся у 1941 році потрапила в полон до нацистів

Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко назвав «Рейк’явіком» один з нацистських концтаборів, які, за його словами пройшла його прабабуся під час Другої світової війни.

Відео із відповідною заявою оприлюднили на Youtube.

«Моя прабабуся по лінії батька у 41-му (році) потрапила в полон. Медсестра. Пройшла «Бухенвальд», «Освенцим», «Рейк’явік». В «Рейк’явіку» була звільнена американцями», — заявив Захарченко.

(Ймовірно бойовик мав на увазі «Равенсбрюк» — німецький жіночий концентраційний табір, що розташовувався на північному сході Німеччини в 90 км на північ від Берліна, — ред.).

Раніше повідомлялося, що суд надав Службі безпеки України доступ до інформації про мобільні переговори ватажка так званої Донецької народної республіки Олександра Захарченка, які він здійснював з 1 березня 2014 року.

Джерело: Громадське