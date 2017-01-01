Диктант з російської мови скасували по всій Україні

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«Тотальний диктант»

Росспівробітництво скасувало диктант «в цілях безпеки»

Організація Росспівробітництво скасувала проведення «Тотального диктанту» з російської мови в містах України.

Про це повідомив директор київського представництва Костянтин Воробйов.

«Тотальний диктант» у приміщенні організації в Києві було скасовано «в цілях безпеки» після того, як члени партії «Національний корпус» заблокували вхід у будівлю.

За словами Воробйова, захід було вирішено скасувати і на інших майданчиках Києва та в інших містах України.

«Тотальний диктант» — щорічна акція, в ході якої люди в різних містах світу одночасно пишуть диктант. У 2017 році організатори заявили про участь в акції людей з понад 800 міст. Автором тексту для диктанту в цьому році став письменник Леонід Юзефович.

Як повідомляв «Главком», в суботу представники партії «Національний корпус» провели акцію під Російським центром науки і культури в Києві, щоб завадити проведенню освітньої акції «Тотальний диктант», в якій мали б брати участь представники «Л/ДНР».

Представники Нацкорпусу у кількості 50 осіб заблокували вхід до будівлі.

Пізніше на сайті Російського центру науки і культури з'явилося коротке повідомлення про те, що «Тотального диктанту» в Києві не буде.

Як відомо Російський центр науки і культури в Києві є представництвом Федерального агентства РФ у справах СНД, відомого як Росспівробітництво.

Джерело: Українські новини