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    Диктант з російської мови скасували по всій Україні

    • Сьогодні, 23:08
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    &laquo;Тотальний диктант&raquo;
    «Тотальний диктант»

    Росспівробітництво скасувало диктант «в цілях безпеки»

    Організація Росспівробітництво скасувала проведення «Тотального диктанту» з російської мови в містах України.

    Про це повідомив директор київського представництва Костянтин Воробйов.

    «Тотальний диктант» у приміщенні організації в Києві було скасовано «в цілях безпеки» після того, як члени партії «Національний корпус» заблокували вхід у будівлю.

    За словами Воробйова, захід було вирішено скасувати і на інших майданчиках Києва та в інших містах України.

    «Тотальний диктант» — щорічна акція, в ході якої люди в різних містах світу одночасно пишуть диктант. У 2017 році організатори заявили про участь в акції людей з понад 800 міст. Автором тексту для диктанту в цьому році став письменник Леонід Юзефович.

    Як повідомляв «Главком», в суботу представники партії «Національний корпус» провели акцію під Російським центром науки і культури в Києві, щоб завадити проведенню освітньої акції «Тотальний диктант», в якій мали б брати участь представники «Л/ДНР».

    Представники Нацкорпусу у кількості 50 осіб заблокували вхід до будівлі.

    Пізніше на сайті Російського центру науки і культури з'явилося коротке повідомлення про те, що «Тотального диктанту» в Києві не буде.

    Як відомо Російський центр науки і культури в Києві є представництвом Федерального агентства РФ у справах СНД, відомого як Росспівробітництво.

    Джерело: Українські новини

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